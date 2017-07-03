Посол: Украина имеет просить безвиз в Британии

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что украинские власти могут инициировать упрощение визового режима с Великобританией после выхода последней из Европейского Союза.

Об этом она сказала во время круглого стола "Аудит внешней политики: Украина - Великобритания" в понедельник в Киеве, передают Украинские новости.

"У нас есть смягченный визовый режим с некоторыми странами мира. Ваше правительство может лоббировать смягчение визового режима перед правительством моей страны", - сказала она.

Гоф добавила, что сначала необходимо согласовать ожидания Украины от визового режима, после чего можно будет обсуждать детали с британскими властями.

Ранее все агентства подали цитату посла так: "У нас есть смягченный визовый режим с некоторыми странами мира. Я буду убеждать мое правительство применить его в Украину". Информация была неточная из-за перевода.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.