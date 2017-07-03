Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержан мужчина с паспортом РФ и видео расстрела бойцов ВСУ

Понедельник, 3 июля 2017, 15:38

Украинские пограничники задержали мужчину, который вероятно причастен к боевикам ОРДЛО, и у которого были украинский и российский паспорта.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Информация на компьютере, которая у него также в распечатанном виде, требует дополнительного изучения. Но теперь можно с высокой долей вероятности сказать, что он действительно причастен к деятельности российско-террористическим группировкам на востоке Украины", - сказал Слободян.

В то же время в сообщении на сайте Госпогранслужбы отмечают, что мужчину задержали в понедельник ночью на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. У него были два паспорта - украинский и российский.

"Погранично-таможенная смотровая группа проверила его сумку с вещами, среди которых обнаружила еще и внутренний паспорт гражданина РФ, фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, среди вещей было обнаружено ноутбук с видео, на котором зафиксировано расстрел военнослужащих ВС Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины", - говорится в сообщении.

 
 

Также, в СБУ и Нацполицию пограничники направили сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК (Создание террористической группы, организации) и ст. 338 УК (Надругательство над госсимволикой).

Все фото Госпогранслужбы
Все фото Госпогранслужбы

На видео, опубликованном пограничниками, слышно, как человек говорит, что российский паспорт получил вторым, а в ФМС России ему сказали, чтобы оставил себе украинский паспорт.

Олег Твердь, для УП

Темы: ДонбассАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: