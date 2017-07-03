Енин: Итальянский журналист Рокелли заехал на Донбасс без разрешения

Итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли 2014 попал в Славянск, не согласовывая эту поездку с официальными властями Украины.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин во время брифинга в понедельник.

"Господин Рокелли посетил так называемую "серую зону" без согласования этого визита официальной властью Украины. Тем не менее, мы понимаем то беспокойство и озабоченность близких и родственников господина Рокелли и так же как и представители итальянской стороны хотели бы добиться справедливости", - сказал Енин.

По его словам военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, которого задержали в Италии, там обвиняют в умышленном убийстве Рокелле. В то же время, Енин рассказал, что по результатам украинского расследование "не установлено ни одного конкретного лица, которое могло бы быть причастно к смерти итальянского журналиста и его российского партнера".

"В случае если итальянская сторона передаст нам убедительные доказательства его причастности, то безусловно они будут приняты во внимание", - сказал Енин.

Он также рассказал, что зона, где погиб журналист на момент совершения преступления не находилась под контролем украинских правительственных сил.

"Пока украинские войска получили контроль над этой территорией, прошло еще не менее 2-месяцев. Соответственно первые следственные действия смогли провести после определенного времени. Безусловно, это все не способствует установлению истины", - сказал Енин.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им.Кульчицкого, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелли и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелли.

Александр Шумилин, УП