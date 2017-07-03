Холодницкий: САП обязательно подготовит новое представление на Дейдея

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовит и направит в парламент новое представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Об этом сообщает руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, нынешнее заседание профильного комитета ВР, на котором представление по Дейдею депутаты завернули, "иногда напоминало цирк".

Руководитель САП акцентировал внимание на трех моментах.

"Первый. Согласно украинскому законодательству все лица равны перед законом. Почему народные депутаты не предоставили возможности органам досудебного следствия провести надлежащие следственные действия как это было бы с "простыми" гражданами и установить есть ли основания для составления обвинительного акта, или нет?", – апеллирует Холодницкий.

Во-вторых, по его мнению, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не должен подменять собой весь парламент (и вообще суд) и "фактически узурпировать принятие решения о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов и установления наличия или отсутствия вины депутата".

"Третий. САП обязательно подготовит и направит новое представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности вышеуказанного народного депутата председателю Верховной Рады", – отмечает Холодницкий.

"Мы и дальше отстаивать нашу позицию на заседаниях указанного комитета и по другим народных депутатов на этой неделе", – резюмировал руководитель САП.

Как сообщалось, на заседании 3 июля регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал это решение, настаивая на том, что комитет ВР получил неопровержимые доказательства вины Дейдея.

Дейдея подозревают в незаконном обогащении.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим заказом грузинской группы".

Украинская правда