Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий: САП обязательно подготовит новое представление на Дейдея

Понедельник, 3 июля 2017, 16:51
Холодницкий: САП обязательно подготовит новое представление на Дейдея
news.pn

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовит и направит в парламент новое представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Об этом сообщает руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, нынешнее заседание профильного комитета ВР, на котором представление по Дейдею депутаты завернули, "иногда напоминало цирк".

Руководитель САП акцентировал внимание на трех моментах.

"Первый. Согласно украинскому законодательству все лица равны перед законом. Почему народные депутаты не предоставили возможности органам досудебного следствия провести надлежащие следственные действия как это было бы с "простыми" гражданами и установить есть ли основания для составления обвинительного акта, или нет?", – апеллирует Холодницкий.

Во-вторых, по его мнению, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не должен подменять собой весь парламент (и вообще суд) и "фактически узурпировать принятие решения о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов и установления наличия или отсутствия вины депутата".

"Третий. САП обязательно подготовит и направит новое представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности вышеуказанного народного депутата председателю Верховной Рады", – отмечает Холодницкий.

"Мы и дальше отстаивать нашу позицию на заседаниях указанного комитета и по другим народных депутатов на этой неделе", – резюмировал руководитель САП.

Как сообщалось, на заседании 3 июля регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал это решение, настаивая на том, что комитет ВР получил неопровержимые доказательства вины Дейдея.

Дейдея подозревают в незаконном обогащении.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим заказом грузинской группы".

Украинская правда

Темы: неприкосновенностьВерховная РадаГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
неприкосновенность
КС признал конституционной отмену депутатской неприкосновенности в 2019 году
В Госдуму внесли документ о пожизненной неприкосновенности президентов РФ
Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС
Последние новости
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
Все новости...
Реклама: