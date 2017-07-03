В Минске протестовали против совместных с РФ военных учений

В официальный День независимости Беларуси 3 июля в Минске состоялась акция, участники которой протестовали, в частности, против совместных с Россией военных учений, запланированных на сентябрь.



Акцию "За мирную Беларусь" организовал лидер оппозиции Николай Статкевич, передает "Радио Свобода".



Протестующие собрались на Октябрьской площади, после чего прошли маршем к площади Независимости.



По данным издания, участие в акции приняли около 200 людей.

радио свобода

У Красного костела состоялся короткий митинг, после чего Статкевич призвал собравшихся разойтись.

Как сообщалось, накануне, 2 июля 2017 года журналистку "Украинской правды" Оксану Коваленко не пустили на территорию Беларуси и сообщили о запрете въезда.



Пограничники отказались объяснить причину запрета журналистке, которая направлялась в Беларусь с частным визитом.

Беларусь, которую президент Александр Лукашенко возглавляет уже 23 года, является одним из ближайших союзников России. Вместе с Россией Беларусь образовала так называемое "союзное государство".

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусских учений "Запад-2017" с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат.

Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями.

Однако, как заявлял посол Украины в Беларуси Игорь Кизил, Украина получила заверения белорусской стороны, что украинские военные, в том числе военный атташе посольства Украины в Минске смогут наблюдателями на учениях "Запад-2017".