Голландцы нашли дом "Хмурого", фигурирующего в расследовании МН17

Голландские журналисты с телевизионной программы Nieuwsuur (News Hour) заявили, что подтвердили место проживания русского генерал-майора Сергея Дубинский с позывным "Хмурый", которого подозревают в причастности к катастрофе MH17 на оккупированном Донбассе в июле 2014 года.

Об этом говорится в сюжете, который вышел 2 июля, передает "УНИАН".

Съемочная группа Nieuwsuur нашла частный дом в Ростовской области России, где, как сообщается, сейчас проживает Дубинский. Дом находится по адресу Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодежная, 4в.

Они не смогли лично поговорить с Дубинским. Журналист просил человека, ответившего через домофон, сообщить Дубинскому, что представители голландских СМИ ждут его снаружи.





"Вы можете сказать ему, что мы здесь", - сказал журналист.

"Я могу сказать ему, но я сомневаюсь, что это что-то изменит", - ответил мужчина, добавив, что "каждый человек имеет право встречаться" или нет.

Также журналисты сняли специализированный внедорожник с открытой кабиной, припаркованный во дворе дома, который выглядит так же, как и на фотографии, опубликованной Дубинским в социальных сетях.

Напомним, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки "Бук", с которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под псевдонимом "Хмурый".

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.