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На Донбассе задержали "атамана" боевиков

Понедельник, 3 июля 2017, 18:58

Полиция задержала в Донецкой области "атамана регионального казачьего объединения".

Об этом в понедельник сообщает на своей странице в Facebook полиция Донецкой области.

Указывается, что "генерал-майора террористов" задержали полицейские Волновахи на блокпосту.

66-летний мужчина двигался в Бердянск, чтобы "увидеться с товарищем".

"Было установлено, что перед правоохранителями - действующий генерал-майор регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты,"казаки" присоединились к террористам", - сообщили в полиции.

"Сейчас с главным казаком "ДНР" общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 УК (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Украинская правда

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Темы: ДонбассАТО
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