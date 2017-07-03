На Донбассе задержали "атамана" боевиков

Полиция задержала в Донецкой области "атамана регионального казачьего объединения".



Об этом в понедельник сообщает на своей странице в Facebook полиция Донецкой области.



Указывается, что "генерал-майора террористов" задержали полицейские Волновахи на блокпосту.



66-летний мужчина двигался в Бердянск, чтобы "увидеться с товарищем".



"Было установлено, что перед правоохранителями - действующий генерал-майор регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты,"казаки" присоединились к террористам", - сообщили в полиции.



"Сейчас с главным казаком "ДНР" общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 УК (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Украинская правда