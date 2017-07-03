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День в АТО: 7 обстрелов, 1 военный погиб, 1 ранен

Понедельник, 3 июля 2017, 19:29

Пророссийские боевики в понедельник 7 раз открывали огонь по украинским воинам на всех трех направлениях линии боевого соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр АТО, снайперы незаконных вооруженных формирований существенно активизировались.

Согласно информации, на Приморском направлении боевики дважды обстреливали опорные пункты.

"Сначала, еще на рассвете, противник открывал огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вблизи Лебединского. Несколько позже незаконные вооруженные формирования плотным огнем из 152-мм артиллерии накрыли позиции в районе Гнутово", - говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие только в районе Светлодарской дуги. В частности, недалеко от населенного пункта Луганское по украинским воинам дважды вели огонь снайперские группы боевиков.

"Луганское направление. Три раза пророссийские бандформирования сегодня нарушали режим прекращения огня на этой части фронта. Еще до рассвета вблизи Новотошковского "работал" вражеский снайпер, а недалеко от поселка Желтое боевики вели огонь из противотанковых гранатометов. Уже ближе к полудню, используя стрелковое оружие, бандиты обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в районе Донца", - отметили в пресс-центре АТО.

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник один украинский военный погиб. Еще одного воина ранили.

Кроме того, около 10.00 часов наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали неприцельный обстрел из стрелкового оружия жилых кварталов прифронтового города Марьинка. Одна из пуль боевиков попала в 59-летнего местного жителя. Раненого мужчину госпитализировали в местную больницу.

Украинская правда

Темы: АТО
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