Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 3 июля на Украинской правде.

О Приватбанке. Обнародованы письма бывших акционеров Приватбанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - в адрес председателя НБУ Валерии Гонтаревой и главы правительства Владимира Гройсмана, в которых прописаны обязательства, которые они согласились выполнить перед национализацией банка. Детальнее, здесь.

Еще в Национальном банке заявляют, что срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 года.

Сам экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил о неосведомленности представителей НБУ относительно переговорного процесса о реструктуризации долгов связанных с бизнесменом компаний.

Также 3 июля стало известно, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.

А Министерство финансов решило докапитализировать Приватбанк на 38,56 миллиарда гривен.

О сутках в АТО. За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции украинских сил, в результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об учениях "Запад-2017". В НАТО опасаются, что запланированные российско-белорусские учения "Запад-2017" могут серьезно ухудшить ситуацию в Украине.

О Дейдее. Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Поэтому, Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовит и направит в парламент новое представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея.

О Новинском. Генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозирует, что в Верховной Раде может появиться новое представление на депутата Оппозиционного блока Вадима Новинского.

О Добкине. Регламентный комитет Верховной Рады планирует рассмотреть представление на снятие неприкосновенности с нардепа Михаила Добкина на следующей неделе.

О Дмитрии Сусе. Бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус просит суд восстановить его в должности.

О Гереге и Ищейкине. Решение о представлении на награждение депутатов Александра Гереги и Константина Ищейкина принималось членами комитетов, в которых те работают.