Во Франции мотоциклист открыл огонь по толпе, есть жертва

В результате стрельбы во французской Тулузе погиб один человек, еще шестеро получили ранения, двое из них - серьезные.

Об этом, ссылаясь на агентство AFP, пишет DW.com.

По данным местой прессы, стрельба произошла 3 июля после девяти вечера в одном из неблагополучных районов на юго-западе Тулузы.

Вооруженный мужчина, ехавший на мотоцикле или скутере, несколько раз выстрелил на одной из площадей города. По другим сведениям, стрелявших было несколько. Власти не опровергли, но и не подтвердили это. На месте преступления работает следственная группа.

По неподтвержденным данным, один из подозреваемых был в традиционной мусульманской одежде. О задержаниях пока не сообщается.

Как сообщают представители властей, скорее всего, речь идет о "частном" конфликте.

Как сообщалось, 2 июля в южном французском городе Авиньон двое мужчин подъехали к мечети на автомобиле. Когда люди начали выходить из мечети, злоумышленники открыли огонь. Восемь человек получили ранения. Полиция также не считает инцидент связанным с терроризмом.