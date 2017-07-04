Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп использует поставки газа в Европу как политический инструмент

Вторник, 4 июля 2017, 04:42

Президент США Дональд Трамп использует быстро растущие поставки газа из США в качестве политического инструмента на встрече в Варшаве с лидерами стран, которые зависят от российских энергоносителей.

Об этом пишет Reuters.

Трамп сообщит группе, что Вашингтон хочет помочь союзникам, облегчив американским компаниям процедуру поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную и Восточную Европу, сообщили в Белом доме.

Трамп примет участие в саммите "Инициативы трех морей" в Варшаве 6 июля, накануне саммита G20, где также запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди целей проекта "Инициативы трех морей" расширение энергетической инфраструктуры, в том числе терминалов для СПГ и газопроводов.

Присутствие Трампа даст толчок проекту, считает бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Джонс.

"Рост экспорта американского газа в регионе поможет ослабить влияние России, которая использует энергию как оружие или главный козырь", - сказал Джонс.

Ожидается, что США станут третьими в мире поставщиками СПГ уже в 2020 году. Компания Cheniere Energy Inc, которая открыла первый терминал СПГ в прошлом году, уже осуществила в июне первую поставку газа в Польшу. К 2020 году планируется создать еще 5 терминалов СПГ.

Европа ожидает четкую позицию Трампа по газовому трубопроводу Северный поток-2, по которому российский газ может поступать в Германию. Новый пакет санкций в отношении России, недавно принятый Сенатом США, в том числе, содержит ограничения для Западных компаний задействованных в строительстве трубопровода, но пока законпроект затормозился в Палате представителей.

В случае одобрения законопроекта Палатой представителей Конгресса США, его отправят на подпись президенту Трампу.

Темы: газТрампПутинЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
газ
Молдова разработала планы на отопительный сезон: с российским газом и без
Импорт сжиженного газа в Европу упал до минимума с ноября 2021 года – Bloomberg
Запад опоздал на 8 лет: почему Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти и газа
Последние новости
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Все новости...
Реклама: