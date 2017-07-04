Трамп использует поставки газа в Европу как политический инструмент

Президент США Дональд Трамп использует быстро растущие поставки газа из США в качестве политического инструмента на встрече в Варшаве с лидерами стран, которые зависят от российских энергоносителей.

Об этом пишет Reuters.

Трамп сообщит группе, что Вашингтон хочет помочь союзникам, облегчив американским компаниям процедуру поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную и Восточную Европу, сообщили в Белом доме.

Трамп примет участие в саммите "Инициативы трех морей" в Варшаве 6 июля, накануне саммита G20, где также запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди целей проекта "Инициативы трех морей" расширение энергетической инфраструктуры, в том числе терминалов для СПГ и газопроводов.

Присутствие Трампа даст толчок проекту, считает бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Джонс.

"Рост экспорта американского газа в регионе поможет ослабить влияние России, которая использует энергию как оружие или главный козырь", - сказал Джонс.

Ожидается, что США станут третьими в мире поставщиками СПГ уже в 2020 году. Компания Cheniere Energy Inc, которая открыла первый терминал СПГ в прошлом году, уже осуществила в июне первую поставку газа в Польшу. К 2020 году планируется создать еще 5 терминалов СПГ.

Европа ожидает четкую позицию Трампа по газовому трубопроводу Северный поток-2, по которому российский газ может поступать в Германию. Новый пакет санкций в отношении России, недавно принятый Сенатом США, в том числе, содержит ограничения для Западных компаний задействованных в строительстве трубопровода, но пока законпроект затормозился в Палате представителей.

В случае одобрения законопроекта Палатой представителей Конгресса США, его отправят на подпись президенту Трампу.