Трамп о Ким Чен Ыне: Этому парню больше нечего делать в жизни?

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Китай может прибегнуть к жестким мерам в отношении Пхеньяна после очередного запуска баллистической ракеты.

Об этом он написал в twitter.

"Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этому парню больше нечего делать в жизни? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония продолжат мириться с этим. Возможно, Китай предпримет жесткий шаг в отношении Северной Кореи и положит конец этому безумию раз и навсегда", - написал Трамп.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....