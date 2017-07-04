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Во вторник грозы на юге и востоке. Еще 121 пункт без света

Вторник, 4 июля 2017, 08:45

Днем 4 июля в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

При этом в тех краях воздух прогреется до 23-27 градусов, а на остальной территории страны прохладнее на 2-5 градусов.

Погода 4 июля
Погода 4 июля

Между тем, ремонтные бригады продолжают разбираться с последствиями непогоды, которая прошлась по нескольким областям Украины в субботу, 1 июля.

Так, 3 июля восстановили электроснабжение 94 населенных пунктов в пяти областях: Сумская – 54, Черкасская – 18, Кировоградская – 12, Киевская – 9 и Черниговская – 1.

По состоянию на 7 утра 4 июля обесточенным остается 121 населенный пункт в четырех областях: в Черкасской – 58, в Сумской – 55, в Кировоградской – 5 и в Черниговской – 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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