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ГПУ просит суд о заочном расследовании по Курченко

Вторник, 4 июля 2017, 10:48
ГПУ просит суд о заочном расследовании по Курченко

Генеральная прокуратура просит Печерский райсуд Киева об осуществлении в отношении Сергея Курченко специального досудебного расследования.

Соответствующее ходатайство направили в суд 30 июня, информирует Генпрокуратура.

ГПУ напоминает, что Курченко подозревают в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений и госпредприятий топливно-энергетического сектора, уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов, организации фиктивного предпринимательства и тому подобном.

"Убытки, причиненные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд гривен", – отмечает ГПУ.

Действия Курченко квалифицированы по ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УКУ. Санкция самой тяжелой из этих статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

С февраля 2014 года этот близкий к экс-президенту Виктору Януковичу человек скрывается от органов следствия и суда за границей и находится в розыске.

"Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения – содержание под стражей. С целью обеспечения выполнения процессуальных действий по осуществлению "заочного" судебного разбирательства в отношении С. Курченко Генеральной прокуратурой Украины 30.06.2017 в Печерский районный суд. Киева направлено ходатайство о проведении в отношении него специального досудебного расследования", – информирует ГПУ.

Курченко инкриминируют, в частности, незаконное завладение сжиженным газом, который принадлежал "Укрнафте" и "Укргаздобыче", сжиженным газом и углем "Газа Украины" и последующую легализацию соответствующих доходов с уклонением от уплаты налогов.

Также его подозревают в завладении средствами "Нафтогаза Украины", средствами Национального банка из стабилизационного кредита "Реал банка", средствами "Брокбизнесбанка" и "Укргазбанка", средствами "Аграрного фонда" и тому подобном.

Алена Рощенко, УП

Темы: КурченкоГенпрокуратура
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