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Довгий покаялся, что голосовал за назначение Луценко генпрокурором

Вторник, 4 июля 2017, 10:57

Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий отвергает обвинения ГПУ и назвал их абсурдными.

Об этом сообщает корреспондент УП с заседания регламентного комитета Верховной Рады, где во вторник рассматривают представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Довгого.

"Поражен хорошей подготовкой Генеральной прокуратуры. С точки зрения презентации это было гениально", - съязвил он.

Кроме того, Довгий обвинил генпрокурора Юрия Луценко в бездеятельности по делу о выделении земель, когда тот был министром внутренних дел.

Во время своего выступления Довгий критиковал Луценко за политическую борьбу за свое будущее.

"Это прокурор без юридического образования, ему надо как можно больше представлений сделать и об этом кричать... Я каюсь, что я тоже голосовал за его назначение", - заявил он.

Олесь Довгий выступает на заседании парламентского комитета касательно его депутатской неприкосновенности
Олесь Довгий выступает на заседании парламентского комитета касательно его депутатской неприкосновенности
Фото Романа Кравца

Как сообщалось, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Представления на первых пятерых народных избранников регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля. Рассмотрение вопроса Довгого назначено на вторник, 4 июля.

Нардепа подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Раданеприкосновенность
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