Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве отстранены 2 судей за аресты активистов Евромайдана

Вторник, 4 июля 2017, 11:58

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от должностей 2 судей Днепровского районного суда Киева за аресты активистов Евромайдана.

Об этом сообщает 4 июля пресс-служба совета.

"Судья Днепровского районного суда города Киева Александр Анатольевич Дзюба и судья Днепровского районного суда города Киева Мирослава Вячеславовна Марченко временно отстранены от правосудия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отстранение судей от правосудия будет действовать до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Ранее Генеральная прокуратура обвинила указанных судей в том, что они в феврале 2014 года, во время пика народных антиправительственных протестов в Киеве, к задержанным милицией и доставленным в Днепровский районный суд участников протестов применяли безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей на два месяца.

При этом судьи отказали группе народных депутатов, которые просили суд отпустить задержанных участников протеста под их личные гарантии.

Украинская правда

Темы: судЕвромайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Последние новости
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Все новости...
Реклама: