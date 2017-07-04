В Киеве отстранены 2 судей за аресты активистов Евромайдана

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от должностей 2 судей Днепровского районного суда Киева за аресты активистов Евромайдана.



Об этом сообщает 4 июля пресс-служба совета.



"Судья Днепровского районного суда города Киева Александр Анатольевич Дзюба и судья Днепровского районного суда города Киева Мирослава Вячеславовна Марченко временно отстранены от правосудия", – говорится в сообщении.



Отмечается, что отстранение судей от правосудия будет действовать до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.



Ранее Генеральная прокуратура обвинила указанных судей в том, что они в феврале 2014 года, во время пика народных антиправительственных протестов в Киеве, к задержанным милицией и доставленным в Днепровский районный суд участников протестов применяли безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей на два месяца.



При этом судьи отказали группе народных депутатов, которые просили суд отпустить задержанных участников протеста под их личные гарантии.



Украинская правда