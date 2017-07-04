Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На комитете Рады Довгого защищают от Луценко

Вторник, 4 июля 2017, 12:06

Народный депутат из фракции "Радикальная партия" Олег Куприенко спорит с генеральным прокурором Юрием Луценко по представлению на народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Об этом со заседание регламентного комитета во вторник сообщает корреспондент "Украинской правды".

"На чем вы базируете обвинения На каких-то документах, которых нет в представлении", – говорил Куприенко.

"Как на каких? На допросе свидетелей, на решениях Киевского городского совета", – возмущался Луценко.

В свою очередь Куприенко настаивал, что этих документов в представлении нет.

 
уп

Луценко объяснил, что городская власть не имела права выделять землю жилищному кооперативу на территории заповедника.

После этого "радикал" спросил, должен ли знать секретарь городского совета все предыдущие решения городского совета относительно заповедников.

Луценко на это отреагировал: "Он не с Марса упал. Он должен знать законодательство, не может жилищный кооператив претендовать на 100 га земли. Не могут 4 человека получить 100 га для улучшения жилищных условий".

После этого нардеп-"радикал" поинтересовался, есть ли в Генеральной прокуратуре дело на экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. На это Луценко ответил, что проводятся экспертизы.

Как сообщалось, 4 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Читайте также: "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ"

Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата Довгого 21 июня.


Довгий фигурирует в деле о незаконном отчуждении земель в Киеве в 2007 году.

Роман Кравец, УП

Темы: ДовгийВерховная РадаГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Довгий
Что такое сооплата за медуслуги и кому она выгодна. Разбор инициативы Довгого и Радуцкого
Скандальный нардеп Довгий обошел "слугу народа" на Кировоградщине
Дерибан земли для Иванющенко: от суда освободили чиновников из дела Довгого
Последние новости
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Все новости...
Реклама: