Геращенко: СНБО может рассмотреть реинтеграцию Донбасса на следующей неделе

На следующей неделе может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны, где могут рассмотреть полный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "УНИАН".

"По моей информации, на следующей неделе может произойти Совет нацбезопасности и обороны, где должен быть рассмотрен уже такой полный текст закона. Мы также его продискутируем на нашей неформальной минской платформе в парламенте", - сказала Геращенко.

Она также отметила, что "философия" законопроекта - возвращение Донбасса, его деоккупация и демилитаризация.

В то же время она уклонились от ответа на вопрос, можно ли ожидать рассмотрения этого законопроекта на последней перед каникулами пленарной неделе (11-14 июля), ответив:

"Когда автор подаст этот законопроект - тогда Верховная Рада будет принимать решение, когда его рассматривать".

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

По словам спикера парламента Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепление за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.

Депутат Виктория Сюмар отметила, что закон позволит применять вооруженные силы не только во время войны и АТО.

В Администрации президента заявили, что во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон обсуждались некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса.