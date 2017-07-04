Довгий доволен и будет просить депутатов снять неприкосновенность

Народный депутат из группы "Воля народа" утверждает, что доволен решением регламентного комитета и никуда не собирается бежать.

Об этом он сказал журналистам после заседания комитета во вторник.

"Скажу откровенно, решением доволен. Здесь есть две составляющие", - отметил он.

"Комитет назвал белое белым и четко сказал, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств. С другой стороны, я благодарю коллег, которые приняли решение направить представления в зал", - добавил Довгий.

Кроме того, нардеп отметил, что в парламенте будет просить коллег поддержать снятие неприкосновенности с него.

На уточнение журналистов, будет ли он оставаться в стране, Довгий сказал: "Никуда уезжать из этой страны я не собираюсь".

Как сообщалось, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Представления на первых пятерых народных избранников регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля. Рассмотрение вопроса Довгого назначено на вторник, 4 июля.

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Роман Кравец, УП