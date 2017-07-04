Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде требовали обнародования решения о конфискации "денег Януковича"

Вторник, 4 июля 2017, 15:11

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции потребовали обнародовать решение суда о конфискации $1,5 млрд Виктора Януковича и его окружения.

Однако комитет не смог принять никакого решения по этому вопросу, сообщает LIGA.net.

Представитель Transparency International Ukraine Андрей Слюсар на заседании отметил, что решение Краматорского горсуда о конфискации средств, вопреки действующему законодательству, до сих пор не опубликовано в реестре судебных решений, а потому общественный контроль за его выполнением невозможен.

В то же время Слюсар подчеркнул, что характер решения "вызывает опасения" и есть риск его обжалования, после которого конфискованные активы, возможно, придется вернуть.

Также представитель TIU заявил, что мотивировки военной прокуратуры по поводу непубликации решения "противоречат закону и применены без оснований".

По этим причинам общественники просят антикоррупционный комитет обязать прокуратуру рассекретить и обнародовать решение о конфискации средств Януковича, добавил Слюсар.

Народный депутат Сергей Лещенко, который, по его словам, смог ознакомиться с данным судебным решением, назвал его "чрезвычайно уязвимым для критики" и дальнейшего обжалования.

Поскольку представители военной прокуратуры на заседании комитета отсутствовали, парламентарии не имели возможности услышать их аргументы – и перешли к рассмотрению следующего вопроса.

Также в ходе дискуссии прозвучало утверждение, что подозреваемый в коррупции бывший военный прокурор АТО Константин Кулик был недавно награжден орденом "За заслуги" III степени именно за завершение "дела о конфискации 1,5 миллиардов".

28 апреля 2017 года стало известно, что Краматорский суд постановил конфисковать в госбюджет $1,5 млрд, арестованных на счетах окружения Януковича.

В июне сообщалось, что военная прокуратура запретила публиковать данное решение "до завершения досудебного расследования в уголовном производстве ".

Темы: ЯнуковичсудденьгиВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: