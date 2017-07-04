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Суд в Гааге рассмотрит иск "Укрнафты" к России

Вторник, 4 июля 2017, 16:48

Постоянный третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск нефтедобывающей компании "Укрнафты" против Российской Федерации по делам о потере сети АЗС на территории оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении суда.

Согласно сообщению, вместе с иском "Укрнафты" суд начал рассмотрение иска к России другой украинской компании - "Стабил". Отмечается, что оба дела были начаты истцами 3 июня 2015 года.

При этом компании основывались на том, что Россия нарушила условия российско-украинского двустороннего инвестиционного договора.

"Истцы заявляют, что Российская Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского двустороннего инвестиционного договора, путем принятия с начала апреля 2014 мер, которые препятствовали их инвестициям в автозаправочные станции, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций", - говорится в сообщении суда.

В середине января 2016 года "Укрнафта" обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России в связи с потерей своей сети автозаправочных станций в результате аннексии Крыма в марте 2014 года.

По информации компании, основанием для обращения в суд стало двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и Российской Федерацией 1998 года, согласно которому каждая из сторон взяла на себя обязательство не национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Как сообщалось, иски Игоря Коломойского, Приватбанка, ООО "Аэропорт "Бельбек" (Севастополь, Крым), "Укрнафты" и ООО "Стабил" к России дошли в Международном арбитражном суде в Гааге до этапа слушаний о юрисдикции.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда

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