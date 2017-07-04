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Глава СБУ назвал цель последней кибератаки против Украины

Вторник, 4 июля 2017, 16:53

Главной целью последней кибератаки против Украины была дестабилизация ситуации, хотя хакеры прикрывались финансовыми мотивами.

Об этом 4 июля заявил глава СБУ Василий Грицак, передает LIGA.net.

По словам Грицака, уголовное производство зарегистрировано в Национальной полиции.

Отмечается, что специалисты СБУ включились в работу, чтобы понять, что происходит и выстроить систему противодействия в первый же день атаки, 27 июня.

На вопрос журналистов, откуда была совершена атака и кто за этим стоит, Грицак ответил:

"К сожалению, я не могу до конца сказать, кто. Что хочу сказать, поскольку уголовное производство находится в Национальной полиции, но мы с нашими международными партнерами приходим к одному и тому же выводу: для организации такой мощной кибератаки были задействованы значительные силы, это первое".

"Второе: цель была замаскирована под якобы вымогательство средств, $300 долларов, и вы знаете, что, по предварительным данным, было собрано порядка $12 тысяч. Но к организации этой атаки причастны хакерские группировки, которые в свое время атаковали украинские энергетические объекты. Настоящий мотив, мы понимаем - дестабилизация ситуации в нашем государстве. Дальше додумывайте сами", – резюмировал глава СБУ.

Как сообщалось, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

3 июля в Национальной полиции сообщали, что получили более 3 тысяч сообщений о вирусе Petya и более тысячи официальных заявлений.

Темы: хакерыСБУ
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