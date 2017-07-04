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Добкин уверен, что с него снимут неприкосновенность

Вторник, 4 июля 2017, 17:05

Нардеп из фракции "Оппоблок" Михаил Добкин считает, что решение о снятии с него депутатской неприкосновенности будет принято.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".

Добкин прогнозирует, что регламентный комитет рассмотрит представление ГПУ на него 12 июля, а 13-го числа его вопрос рассмотрят депутаты парламента.

"Заседание комитета будет, наверное, в среду. У нас по средам короткий сессионный день, а потом заседания комитетов. А в четверг он будет вынесен на рассмотрение (парламента – ред.)", - сообщил он.

По словам депутата, он готовится защищаться - собирает необходимые документы, а также готовит с адвокатами свои пояснения для членов комитета.

"Приду во всеоружии, постараюсь доказать, что все претензии со стороны прокуратуры не имеют никакой почвы", - заявил он.

При этом нардеп выразил уверенность, что депутатскую неприкосновенность с него таки снимут.

В то же время Добкин считает, что представления ГПУ относительно него и других нардепов - это "некая игра с обществом".

"Людей не будут доводить до суда, а просто изберут меру пресечения, арестуют, а обществу расскажут, что человек за решеткой, значит, справедливость восторжествовала", - сказал он, добавив, что у Генпрокуратуры уже есть представление на его арест.

Также оппоблоковец выразил уверенность, что дело против него – это "личная месть" главы ГПУ Юрия Луценко, с которым у них сложились "теплые" отношения еще при президенте Викторе Ющенко.

Как сообщалось, регламентный комитет Верховной Рады планирует рассмотреть представление на снятие неприкосновенности с Михаила Добкина на следующей неделе, 10-14 июля.

В действиях нардепа видят признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова стоимостью более 220 млн грн.

Регламентный комитет уже рассмотрел два аналогичних представления на других нардепов - Евгения Дейдея и Олеся Довгого - и в обоих случаях признал представления необоснованными.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДобкинВерховная РаданеприкосновенностьГенпрокуратура
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