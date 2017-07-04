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МИД получит сверхсовременную систему киберзащиты – Грицак

Вторник, 4 июля 2017, 17:13

Министерство иностранных дел станет первым государственным учреждением, которое получит сверхсовременную защиту от кибератак в Украине.

Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "УНИАН".

"Мы завершили первый этап реализации программы трастового фонда НАТО и содействия Украине в сфере киберзащиты. Результатом совместной работы украинских экспертов и экспертов НАТО стало создание в СБУ и Государственной службе специальной связи и защиты информации ситуационных центров реагирования на инциденты, которые позволят обеспечить анализ киберрисков на объектах энергетической инфраструктуры и принимать неотложные меры реагирования", - сказал он.

"Первым объектом, на котором построят сверхсовременную систему киберзащиты, будет Министерство иностранных дел", - добавил Грицак.

По его словам, в Украине интегрируют в инфраструктуру национальной системы кибербезопасности техническое оборудование и программное обеспечение, предназначенное для защиты от хакерских атак.

Также Грицак рассказал, что первый транш трастового фонда НАТО предусматривает выделение 1 млн евро. За эти средства закупят оборудование и программное обеспечение для киберзащиты, а также профинансируют тренинги для украинских специалистов по кибербезопасности.

Как сообщалось, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

3 июля в Национальной полиции сообщали, что получили более 3 тысяч сообщений о вирусе Petya и более тысячи официальных заявлений.

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