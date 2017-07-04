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Украинский консул попал к задержанному в Италии Маркиву

Вторник, 4 июля 2017, 17:46

Украинский консул посетил задержанного в Италии заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого Виталия Маркива.

Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Указывается, что 4 июля 2017 в г. Павиа (Италия) состоялось заседание суда по делу Маркива.

"Суд не рассматривал дело по существу и не принимал решения об изменении меры пресечения. В этот же день консульские должностные лица Генерального консульства Украины в Милане посетили В.Маркива в заведении содержания", - сообщили в МИД.

"Морально-психологическое состояние В.Маркива - нормальное, условия содержания - удовлетворительные", - добавили в ведомстве.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им.Кульчицкого, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелли и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелли.

Украинская правда

Темы: ИталиясудМИД
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