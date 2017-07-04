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В течение дня активность боевиков упала - штаб АТО

Вторник, 4 июля 2017, 19:10

С начала суток пророссийские боевики 6 раз открывали огонь по укреплениям бойцов ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

Указывается, что боевики продолжают применять оружие против украинских воинов, однако днем ​​уровень вражеской огневой активности в отношении снизился.

"Большинство этих обстрелов состоялась еще до рассвета и на Донецком направлении. Артиллерию и другое вооружение, которое запрещено минского соглашениями, враг сегодня не применял", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что потерь среди бойцов сил АТО сегодня не было.

Украинская правда

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Темы: АТОДонбасс
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