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Главные новости дня

Вторник, 4 июля 2017, 22:02

Подборка самых важных новостей за 4 июля на Украинской правде.

О сутках в АТО. На протяжении прошедших суток боевики 22 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины. В результате обстрелов двое украинских воинов погибли, еще трое получили огнестрельные ранения.

Тем временем, боевики из ОРДЛО не дают никакого ответа на запросы Киева о судьбе задержанных украинцев.

О российских военных. В Министерстве обороны назвали количество российских военных в Крыму, на Донбассе и вдоль российско-украинской границы. Более 60 тысяч.

О Приватбанке. Генеральная прокуратура Украины начала расследование и открыла уголовные дела за доведение Приватбанка до банкротства.

О Дейдее. НАБУ и САП категорически не согласны с оценкой членов регламентного комитета Верховной Рады представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея.

О Довгом. Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий просит регламентный комитет поддержать представление Генеральной прокуратуры о снятии с него неприкосновенности.

Сам депутат утверждает, что доволен решением регламентного комитета и никуда не собирается бежать.

А регламентный комитет Верховной Раде нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с Довгого.

О Курченко. Генеральная прокуратура просит Печерский райсуд Киева об осуществлении в отношении Сергея Курченко специального досудебного расследования.

О Садовом. Городского главу Львова Андрея Садового вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос. Как сообщил он в Facebook, речь идет о деле касательно индустриального парка во Львове.

О российских гастролёрах. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагает обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.

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