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В Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина

Среда, 5 июля 2017, 01:54

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу после полудня в пятницу, 7 июля.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Reuters.

 "Эта первая встреча лидеров состоится в Германии во время саммита G20", - говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что Путин в ходе встречи с Трампом хочет затронуть темы терроризма и контроля над вооружением.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил договоренности о встрече двух президентов в кулуарах саммита, однако не сообщил, какие вопросы они обсудят.

Темы: СШАРосcия
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