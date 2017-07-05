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"Суд" в Крыму оставил под стражей троих фигурантов дела о "диверсантах"

Среда, 5 июля 2017, 02:50

Севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке "диверсий" на территории оккупированного Крыма, суд Симферополя продлил арест еще на два месяца, до 8 сентября.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Новое постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей было вынесено 4 июля "судьей" Алексеем Тихопоем.

Задержанные в ноябре прошлого года украинцы уже 8 месяцев находятся за решеткой.

Как известно, в понедельник 14 ноября ФСБ РФ обнародовала кадры якобы признаний людей, задержанных в Крыму как украинских "диверсантов".

Арестованые в Севастополе Алексей Бесарбов и Дмитрий Штыбликов на видео говорят, что им якобы поручили подготовку диверсий и сбор разведданных в Крыму.

ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".

Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудка Владимир Михайлович.

Трех подозреваемых в подготовке диверсий арестовали.

Управления разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.

Темы: суданнексия
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