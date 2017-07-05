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Мосийчук говорит, что Лозовой получил наследство

Среда, 5 июля 2017, 09:52
Мосийчук говорит, что Лозовой получил наследство
ФБ Андрій Лозовий

Народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук заявляет, что его коллега Андрей Лозовой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, получил наследство.

Об этом он сказал 5 июля журналистам перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады, на котором будет рассматриваться представление ГПУ на привлечение Лозового к ответственности.

"Андрей Лозовой получил наследство. Остальную часть услышите на комитете. Мы думаем, что генеральный прокурор должен помочь Андрею Сергеевичу и его семье получить другую часть наследства", - сказал нардеп.

Мосийчук также отрицает наличие каких-либо договоренностей о снятии неприкосновенности с определенных нардепов.

Как известно, прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Андрея Лозового по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенностьВерховная РадаГенпрокуратура
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