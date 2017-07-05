Лозовой призвал Луценко поклониться его мощам

Народный депутат из фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой просит регламентный комитет поддержать представление ГПУ о снятии с него неприкосновенности.



Об этом он заявил во время заседания комитета в среду.



"Это представление – это макулатура. Генеральная прокуратура хочет просто дискредитировать нашу политическую партию", - сказал он.



"Но я прошу поддержать это представление. Я ничего не боюсь", - добавил Лозовой.



Кроме того во время представления генпрокурором, Луценко отметил, что никаких доходов, кроме зарплаты в период 2007-2015 годов Лозовой не получал. Также ГПУ не нашла данных о наследстве недвижимого имущества Лозового.



"Относительно мощей, мы не знаем, сколько точно они стоят. Но экспертиза показала минимальную стоимость 121 тысяч гривен", - сказал Луценко.



Это разозлило Лозового.



"Это святотатство говорить об оценках святых вещей. Я призываю вас поклониться этим мощам и покаяться", - возмутился он.



Как известно, Лозовой в декларации 2015 года задекларировал коллекции вин и картин, несколько часов и мебель 19 века.



Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия 19-20 века с 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".