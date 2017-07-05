Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко к Лозовому: Оплатите налоги и пойдем в церковь помолиться

Среда, 5 июля 2017, 12:01

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового уплатить налоги, чтобы прекратить производство.

Об этом он заявил во время заседания регламентного комитета в среду.

"Андрей, глядя вам в глаза, просто оплатите налоги. Если бы мне насчитали что-то - клянусь, я бы оплатил. Для каждой страны – это просто гордость платить все налоги, здесь нет ничего страшного", - сказал он Лозового.

"Если ты хочешь судиться, вопросов нет, мы это все пройдем", - добавил Луценко.

Кроме того генпрокурор вспомнил случай, когда депутат Борислав Розенблат на новогоднем корпоративе разговаривал с Луценко по схожей ситуации.

"Розенблат ко мне подошел и говорит, что ему насчитали налоги и что ему делать. Я ему говорю - уплаты. Он говорит: "как, это же такая большая сумма?". Ну вот, теперь он судится", - отметил Луценко.

Кроме того, он предложил Лозовому после уплаты налогов сходить помолиться.

"Тогда сходим в церковь и помолимся", - добавил он.

Как известно, ранее Лозовой попросил регламентный комитет поддержать представление ГПУ о снятии с него неприкосновенность.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

Досудебное расследование установило, что Лозовой с 1 января 2007 до 31 декабря 2015 года "умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоРадикальная партиянеприкосновенность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: