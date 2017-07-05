Луценко к Лозовому: Оплатите налоги и пойдем в церковь помолиться

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового уплатить налоги, чтобы прекратить производство.



Об этом он заявил во время заседания регламентного комитета в среду.



"Андрей, глядя вам в глаза, просто оплатите налоги. Если бы мне насчитали что-то - клянусь, я бы оплатил. Для каждой страны – это просто гордость платить все налоги, здесь нет ничего страшного", - сказал он Лозового.



"Если ты хочешь судиться, вопросов нет, мы это все пройдем", - добавил Луценко.



Кроме того генпрокурор вспомнил случай, когда депутат Борислав Розенблат на новогоднем корпоративе разговаривал с Луценко по схожей ситуации.



"Розенблат ко мне подошел и говорит, что ему насчитали налоги и что ему делать. Я ему говорю - уплаты. Он говорит: "как, это же такая большая сумма?". Ну вот, теперь он судится", - отметил Луценко.



Кроме того, он предложил Лозовому после уплаты налогов сходить помолиться.



"Тогда сходим в церковь и помолимся", - добавил он.



Как известно, ранее Лозовой попросил регламентный комитет поддержать представление ГПУ о снятии с него неприкосновенность.



По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".



Досудебное расследование установило, что Лозовой с 1 января 2007 до 31 декабря 2015 года "умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах".



Украинская правда