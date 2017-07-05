Туркомпании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма

Международные туристические компании нашли лазейки, чтобы зарабатывать на туристических услугах в оккупированном Россией Крыму.



Об этом говорится в статье украинской службы Deutsche Welle.



Большинство европейских компаний придерживаются санкционного запрета предоставлять туруслуги, однако на практике запрет некоторые компании интерпретируют не так строго и формально вполне легально предлагают отели в Крыму, чем пользуются в основном россияне.



"Предлагать гостиницы в Крыму можно вполне легально, если речь идет якобы о деловом путешествии. Именно этой лазейкой и воспользовалась например компания из Нидерландов Booking.com. При поиске гостиниц на портале под окном поиска всегда содержится вопрос о цели путешествия – деловая или частная", – говорится в статье.



При этом, как пишет DW, если на Booking.com. указать "частная" поездка, то сайт не выдаст никакого результата. Однако если не указывать цель поездки, и просто воспользоваться поиском, пользователь получит на выбор более 5000 отелей в оккупированном Крыму.



"Судя по обилию свежих отзывов на сайте Booking.com, тысячи туристов бронируют гостиницы в Крыму через этот сайт. Более 90 процентов из них – туристы из России", – пишет журналист.



Остается непонятным, как Booking.com получает комиссию от крымских отелей. Представители компании также не рассказали о механизмах сотрудничества.



В то же время в нидерландской компании утверждают, что работают в рамках законодательства.



"Как нидерландская компания, которая предоставляет услуги и интернет-страницу из Нидерландов, Booking.com придерживается действующих торговых санкций Европейского Союза и правительства Нидерландов по Крыму", – утверждают в компании.