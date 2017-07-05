Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Без подозреваемых и четких версий": СМИ показали фильм о Шеремете

Среда, 5 июля 2017, 13:11
Без подозреваемых и четких версий: СМИ показали фильм о Шеремете

Издание "Радио Свобода" показало документальный фильм об убитом журналисте "Украинской правды" Павле Шеремете.

Фильм "Шеремет. Цена Свободы" опубликован на сайте издания.

В фильме рассказывается, как журналист работал в трех странах - Беларуси, России и Украины, какими проектами занимался и каким образом ведется расследование его убийства.

 
скриншот

Шеремет родился и вырос в Минске. По его словам, имея образование банкира, журналистом стал случайно.

В начале 1990-х годов Шеремет пришел на государственное телевидение Беларуси и уже через полгода, в возрасте 23 года, начал вести авторскую передачу "Проспект", которая стала самой рейтинговой в то время в стране.

Указывается, что позже режим "либеральной гласности" в Беларуси закончился и власти передачу закрыли. Шеремет пошел работать в "Независимую белорусскую деловую газету", а позже в Минское бюро Первого канала (ОРТ).

 
скриншот
 
скриншот

В 1997 году вместе с оператором Дмитрием Завадским он снял сюжет, из-за которого съемочную группу начали преследовать. Журналисты случайно наткнулись на полностью пустой пропускной пункт на Белорусско-Литовской границе, о чем сняли материал и выпустили в эфир.

После этого Шеремета и Завадского задержали, удерживали в СИЗО и обвинили в незаконном пересечении границы. Жена Завадского рассказывает, что это очевидно была месть президента Александра Лукашенко. В конце концов оба получили условные наказания.

Позже Шеремета и Завадского лишили в Минске аккредитации и Павел решил переехать в Россию, где ему предложили работу в программе "Время". Долгое время он занимался расследованием похищения своего друга и оператора Завадского в 2000 году.

В России Шеремет сблизился с отдельными политиками, в частности с Борисом Березовским, и начал заниматься съемкой документальных фильмов, которых в итоге выпустил около 20.

 
скриншот

В 2008 году у Шеремета возник конфликт из-за резких высказываний в адрес российской власти, в том числе и Владимира Путина. Тогда он решил уйти с канала.

После убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, Шеремет открыто обвинял в организации этого преступления президента РФ Путина.

 
скриншот

Наконец в 2014 году Шеремет решил снова сменить место жительства и переехал жить в Киев. Он сразу стал критически относиться к власти и говорить об этом в различных проектах на радио, на телевидении и в своих статьях на "Украинской правде".

 
скриншот

Последний год Шеремет вел трехчасовое утреннее шоу на "Радио Вести".

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 в центре Киева, подложив взрывчатку под автомобиль, которым он пользовался.

"Через год после убийства следствию так и не удалось выйти на след исполнителей и тем более заказчиков", - говорится в фильме.

"Так и не появилась ни одна убедительная версия преступления, ни одного вразумительного мотива и даже приблизительного круга подозреваемых", - говорят авторы фильма.

Согласно последней информации, генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 года заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве Шеремета.

Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: