"Без подозреваемых и четких версий": СМИ показали фильм о Шеремете

Издание "Радио Свобода" показало документальный фильм об убитом журналисте "Украинской правды" Павле Шеремете.



Фильм "Шеремет. Цена Свободы" опубликован на сайте издания.



В фильме рассказывается, как журналист работал в трех странах - Беларуси, России и Украины, какими проектами занимался и каким образом ведется расследование его убийства.



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Шеремет родился и вырос в Минске. По его словам, имея образование банкира, журналистом стал случайно.



В начале 1990-х годов Шеремет пришел на государственное телевидение Беларуси и уже через полгода, в возрасте 23 года, начал вести авторскую передачу "Проспект", которая стала самой рейтинговой в то время в стране.



Указывается, что позже режим "либеральной гласности" в Беларуси закончился и власти передачу закрыли. Шеремет пошел работать в "Независимую белорусскую деловую газету", а позже в Минское бюро Первого канала (ОРТ).



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В 1997 году вместе с оператором Дмитрием Завадским он снял сюжет, из-за которого съемочную группу начали преследовать. Журналисты случайно наткнулись на полностью пустой пропускной пункт на Белорусско-Литовской границе, о чем сняли материал и выпустили в эфир.



После этого Шеремета и Завадского задержали, удерживали в СИЗО и обвинили в незаконном пересечении границы. Жена Завадского рассказывает, что это очевидно была месть президента Александра Лукашенко. В конце концов оба получили условные наказания.



Позже Шеремета и Завадского лишили в Минске аккредитации и Павел решил переехать в Россию, где ему предложили работу в программе "Время". Долгое время он занимался расследованием похищения своего друга и оператора Завадского в 2000 году.



В России Шеремет сблизился с отдельными политиками, в частности с Борисом Березовским, и начал заниматься съемкой документальных фильмов, которых в итоге выпустил около 20.



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В 2008 году у Шеремета возник конфликт из-за резких высказываний в адрес российской власти, в том числе и Владимира Путина. Тогда он решил уйти с канала.



После убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, Шеремет открыто обвинял в организации этого преступления президента РФ Путина.



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Наконец в 2014 году Шеремет решил снова сменить место жительства и переехал жить в Киев. Он сразу стал критически относиться к власти и говорить об этом в различных проектах на радио, на телевидении и в своих статьях на "Украинской правде".



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Последний год Шеремет вел трехчасовое утреннее шоу на "Радио Вести".



Павла Шеремета убили 20 июля 2016 в центре Киева, подложив взрывчатку под автомобиль, которым он пользовался.



"Через год после убийства следствию так и не удалось выйти на след исполнителей и тем более заказчиков", - говорится в фильме.



"Так и не появилась ни одна убедительная версия преступления, ни одного вразумительного мотива и даже приблизительного круга подозреваемых", - говорят авторы фильма.



Согласно последней информации, генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 года заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве Шеремета.

Александр Шумилин, УП