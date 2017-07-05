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M.E.Doc предлагает киберполиции вместе разобраться уязвимостью от Petya

Среда, 5 июля 2017, 13:19

Разработчики программного обеспечения M.E.Doc, через уязвимость которого осуществили хакерскую атаку 27 июня, предлагают киберполиции совместно выпустить обновление программы, которое не позволит повторения кибератак.

Об этом компания заявила на своей странице Facebook.

"Мы открыто предлагаем департаменту киберполиции МВД Украины совместно, под четким контролем и с участием представителей правоохранительных органов, с применением дополнительных методов защиты при сборки и распространении обновления, а именно размещение его на защищенных серверах, как можно скорее выпустить обновление, которое сможет исправить ситуацию и предотвратить повторные атаки вируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждает компании, ей удалось создать обновление, которое гарантированно исключает угрозы для пользователей.

"Однако в ходе проведения следственных действий сервера компании временно изъяты для анализа проникнення.Таким образом, пока мы лишены возможности выпустить обновление с повышенной степенью безопасности", - заявляют разработчики M.E.Doc.

Как сообщалось, сотрудники прокуратуры, киберполиции и СБУ провели обыски в компании Интеллект-Сервис (M.E.Doc) и изъяли сервера. По словам СЕО компании Олеси Белоусовой, работа компании заблокирована.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

3 июля в Национальной полиции сообщали, что получили более 3 тысяч сообщений о вирусе Petya и более тысячи официальных заявлений.

Как утверждает министр МВД Арсен Аваков, следы влияния киберпреступников "с очевидными источниками с росийской Федерации".

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