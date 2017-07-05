Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На нефтебазе под Одессой взорвался бензовоз – двое пострадавших

Среда, 5 июля 2017, 13:56

На нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" под Одессой загорелся бензовоз OKKO, в результате чего, по предварительным данным, пострадали водитель бензовоза и работник нефтебазы.

Как сообщает одесское издание "Думская", пожар произошел 5 июля на нефтебазе "Свитанок", которая расположена в 3 километрах от Одессы, в поселке Усатово.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует, что в 11:30 им сообщили о том, что в Беляевском районе поблизости Одессы на железнодорожной станции на территории нефтебазы произошел пожар бензовоза на сливной эстакаде.

На нефтебазе под Одессой взорвался бензовоз
На нефтебазе под Одессой взорвался бензовоз
"Думская"

В 12:16 пожар на площади 100 кв м локализовали, а в 12:30 ликвидировали. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 60 человек.

На нефтебазе
На нефтебазе "Свитанок" загорелся бензовоз OKKO
ГСЧС

"Предварительно, в результате происшествия пострадали 2 человека (водитель бензовоза и работник нефтебазы)", – сообщает ГСЧС.

 

В компании SOCAR, которой принадлежит нефтебаза, сообщили: "На нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" при наливе взорвался бензовоз OKKO. На место события прибыли пожарные, очаг воспламенения локализован. Резервуары нефтебазы (объемом 14,6 тысяч кв м – ред.) не повреждены".

 

"Пострадавшим оказана необходимая помощь. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", – добавили там.

Алена Рощенко, УП

Темы: чрезвычайное происшествиеОдессанефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: