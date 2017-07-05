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Фейгин рассказал, как летает в Крым без нарушения законов Украины

Среда, 5 июля 2017, 15:13

Российский адвокат Марк Фейгин получил от Украины разрешение на полеты в оккупированный Крым из РФ, и осудил российских артистов, которые летают на полуостров, нарушая украинские законы.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Адвокаты, и я в частности, защищающие украинских граждан, получили такие законные разрешения у властей Украины. Я своего ждал несколько месяцев в прошлом году, специально обратившись в МИД и иные инстанции в Украине", - сообщил он.

"Такие разрешения носят исключительный характер и предоставляются лишь при существенном обосновании необходимости поездок с территории РФ", - добавил Фейгин.

Он также осудил российских артистов, которые посещают оккупированный Крым, нарушая украинские законы.

"У всех посетивших Крым артистов, и впоследствии запрещённых к въезду в Украину, была сходная возможность официально обратиться к властям в Киеве за разрешением проезда из Москвы. Однако они этой возможностью либо пренебрегли, либо сознательно игнорировали. За это пусть и расплачиваются", - считает адвокат.

Кроме того он отметил, что не может добираться в Крым из материковой Украины, чтобы успевать в суд.

"Например, вчера я был у Романа Сущенко в тюрьме (к нему я попадаю по жеребьёвке в конкретный день), а уже сегодня в 14.30 у меня суд в Симферополе. Учитывая отсутствие прямого сообщения с Украиной, попасть на суд из Москвы через Минск, Киев, Херсон и дальше, я не смог бы", - сообщил Фейгин.

Как ранее объяснял "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, украинцев за незаконное пересечение границы Украины могут оштрафовать, а иностранцам или лицам без гражданства – запретить въезд в Украину.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает запретить выступать российским артистам в Украине, а также выступления украинских артистов в оккупированном Крыму, ОРДЛО и России.

Госпогранслужба с начала 2017 года запретила въезд в Украину 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым.

Олег Твердь, для УП

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Темы: КрымРосcия
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