На Авдеевку вещают пропагандистские каналы из ОРДО – Нацсовет по ТВ

Жители Авдеевки Донецкой области принимают сигнал вещателей-пропагандистов из оккупированного Донецка.

Об этом сообщил в Facebook член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, это сейчас главная проблема города, связанная с телевидением и радиовещанием.

"Сейчас ее решением занимаются СНБО и причастный комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики. Следовательно, ограничение сигнала из Донецка - вопрос времени", - выразил надежду Костинский.

В то же время, отметил он, наибольшей популярностью в городе пользуются не эти вражеские каналы, а спутниковое и кабельное телевидение от провайдеров, которые получили разрешение на вещание от Нацсовета.

"Каждый из них предоставляет доступ не менее чем к 50 телеканалам, как общенациональных, общественного вещания (UA: Первый, ДоТеБе), так и иностранных", - рассказал член совета.

Также, по его словам, на днях в Авдеевке было восстановлено вещание общественной радиостанции "Голос Донбасса".

"Во время инспекций нами фиксируется реальное состояние вещания радиостанций и телеканалов, которые получили лицензии или разрешения на временное вещание в зоне проведения АТО. На этот раз в Авдеевке было зарегистрировано отсутствие вещания радиостанции "Голос Донбасса" по техническим причинам. Благодаря оперативной работе сотрудников Концерна РРТ вещание радиостанции было восстановлено в течение нескольких часов", - цитирует Костинского сайт Нацсовета.

Как сообщалось, 8 июня в Авдеевке начали работу телевизионные передатчики телеканалов "UA:Перший" и "ДоТеБе", благодаря чему сигнал национального телеканала Украины начали принимать в том числе в Донецке.

Евгений Кизилов, УП