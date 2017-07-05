Генпрокуратура проверяет, покупало ли МОЗ просроченные лекарства

Генеральная прокуратура ведет расследование по закупке лекарств Министерством здравоохранения.



После заседания регламентного комитета Верховной Рады на вопрос журналистки о покупке для онкобольных детей лекарств, срок годности которых истек, Луценко сообщил:



"Такое расследование уже есть, потому что сигналы о таких событиях мы получили раньше".



"Еще с конца прошлого года Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел ведет расследование событий при закупках Министерства здравоохранения. Я не разглашал данные этого следствия, пока оно не вышло на какую-то понятную стадию проверки первичных данных", – заявил он.



Луценко подчеркнул, что как человек поддерживает Ульяну Супрун.



"После проверки 70% или даже 80% процентов обвинений, которые звучали в запросах депутатов, отпали, я был счастлив ...", – сказал он.

Но отметил: "Мы 100% -но оплачиваем за лекарства следующего периода. Соглашение на поставку лекарств заключается, например, в мае. В мае этих лекарств в 2015 году пришло аж 4%. Но согласно действующему постановлению Кабмина, оказывается, можно их поставлять аж до конца года ".



"Юридически нет нарушений, но как объяснить ребенку, лежащему в том же Охматдете, что он должен потерпеть до декабря? Меня это очень задевает, но таковы действующие документы. Я обратился к премьер-министру, чтобы он изменил этот порядок", – добавил генпрокурор.



Луценко отметил: "На момент начала этого года мы имели только два вопроса: вопрос к двум государственных перевозчикам лекарств об обоснованности их тарифов и вопрос о вероятном поступлении при международных поставках просроченных лекарств".



"Ульяна Супрун сказала мне, что все международные поставщики взяли на себя обязательства в случае просрочки лекарств возвращать вместо них новые, не просроченные. Как человека меня это успокоило", – сказал генпрокурор.



"Но следователи недавно получили информацию, что в "Охматдете" на хранении в определенном отделении есть большое количество просроченных лекарств, которые им никто не замещает. Поэтому последние 7-10 дней мы стараемся установить (проверить – ред.) эту информацию. В случае, если она подтвердится, это будет признаками определенных уголовных преступлений, которым мы дадим оценку", – сообщил он.



Луценко подчеркнул: "Этот факт не может ставить под сомнение необходимость ни международных закупок, прозрачных и честных, ни реформ, которые предлагаются Ульяной Супрун".



Алена Рощенко, УП