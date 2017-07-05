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Украина не позволила членство "депутата от Крыма" в международной организации

Среда, 5 июля 2017, 17:26
Украина не позволила членство депутата от Крыма в международной организации

Украина не допустила членства в Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества незаконно избранного в оккупированном Крыму депутата Госдумы РФ.

Об этом сообщила руководитель украинской делегации в ПАЧЭС Людмила Денисова, передает пресс-служба Верховной Рады.

"В рамках сегодняшнего пленарного заседания Генеральной Ассамблеи рассматривался вопрос нового состава делегаций. Украинская сторона привела убедительные аргументы о невозможности подтверждения мандата делегата от России Павла Шперова, избранного в Государственную Думу Российской Федерации в сентябре 2016 года от незаконно аннексированного Россией Крыма", - отметила Денисова.

На уточнение "Украинской правды", не стал ли Шперов членом ПАЧЭС, Денисова ответила: "Нет, не стал".

 

Также прес-служба отмечает, что по настоянию украинской делегации на заседании Генеральной Ассамблеи объявили перерыв для удаления Шперова из зала.

Кроме того, как сообщает пресс-служба "Народного фронта", ПАЧЭС в среду, 5 июля, приняла декларацию, где указано, что уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины является одним из принципов организации

"За принятие Декларации проголосовали 44 члена Ассамблеи и 10 национальных делегаций, а против - только 9 членов и 2 делегации", - отметила Денисова.

Темы: РосcияКрыммеждународные отношения
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