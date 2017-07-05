Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело МН17: Россия теперь вынуждена сотрудничать - посол

Среда, 5 июля 2017, 17:38

Рассмотрение дел подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17 в рамках нидерландского законодательства заставит Россию выполнять свои международно-правовые обязательства.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в интервью "УНИАН".

"Основными преимуществами такого варианта были наличие стабильного уголовного законодательства и системы правосудия, готовность нидерландской стороны обеспечить надлежащее судебное разбирательство и, что не менее важно, наличие у других государств, в том числе в России, международно-правовых обязательств", - сказал он.

"Речь идет, в частности, о том, что в соответствии с конвенций Совета Европы, Россия обязана оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам. Принимая во внимание позицию РФ по проблематике МН17, можно предположить, что такое взаимодействие будет, мягко говоря, непростым. Тем не менее, необходимые правовые рамки для такого сотрудничества существуют, и все будет зависеть от наличия политической воли со стороны РФ", - добавил Ченцов.

По его словам рассмотрение дела в Нидерландах упростит участие в процессе родных и близких погибших, поскольку большинство из них нидерландцы.

"К тому же, судебное разбирательство дела на национальном уровне продлится меньше времени, чем рассмотрение международным трибуналом", - сказал он.

Также Ченцов рассказал, что в ближайшее время Украина и Нидерланды подпишут соглашение о передаче соответствующих судебных производств

"Соглашение будет базироваться на многосторонних инструментах, регулирующих правовую помощь по уголовным делам. В то же время, она будет предусматривать практические аспекты передачи уголовного производства, не урегулированные ни национальным законодательством стран, ни международными договорами, участниками которых они являются", - сказал посол.

Он предположил, что обвинение могут быть выдвинуты в течение нескольких месяцев.

Как известно, агентство "Блумберг" сообщило, что дела подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Такое решение приняли представители стран, которые сотрудничают в расследовании этой катастрофы - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии.

Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

Темы: РосcияMH17
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
Росcия
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
Под Таганрогом в Ростовской области упал беспилотник
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: