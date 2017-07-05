5 обстрелов за день: под Песками боевики били из запрещенных минометов

5 июля до 18:00 боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины, но никто из бойцов не пострадал.



Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за среду.



"Хотя количество вражеских обстрелов, по сравнению со среднестатистическими показателями прошлых недель, относительно уменьшилось, враг все же продолжает тщетные попытки спровоцировать украинских защитников на нарушение перемирия", – заявили там.



"Сегодня оккупанты 5 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины. В частности, во время одного из таких обстрелов боевики вновь применили запрещенные минскими договоренностями минометы", – говорится в сообщении.



"Режим "тишины" российские наемники сегодня не нарушали только на луганском направлении", – уточняет штаб.



На приморском направлении боевики "воздерживались от применяли оружия вплоть до второй половины дня", но после обеда обстреляли из гранатометов опорные пункты ВСУ в районе Широкино и Лебединского.



На донецком направлении в среду снова применили запрещенную артиллерию:



"Около 11:00 боевики из окрестностей временно оккупированного Донецка накрыли огнем из 120-мм минометов позиции украинских воинов вблизи Песков. Кроме того, на рассвете и после обеда противник обстреливал бойцов сил АТО, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же украинских воинов пытался подстрелить вражеский снайпер".





Алена Рощенко, УП