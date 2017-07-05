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5 обстрелов за день: под Песками боевики били из запрещенных минометов

Среда, 5 июля 2017, 18:57

5 июля до 18:00 боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины, но никто из бойцов не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за среду.

"Хотя количество вражеских обстрелов, по сравнению со среднестатистическими показателями прошлых недель, относительно уменьшилось, враг все же продолжает тщетные попытки спровоцировать украинских защитников на нарушение перемирия", – заявили там.

"Сегодня оккупанты 5 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины. В частности, во время одного из таких обстрелов боевики вновь применили запрещенные минскими договоренностями минометы", – говорится в сообщении.

"Режим "тишины" российские наемники сегодня не нарушали только на луганском направлении", – уточняет штаб.

На приморском направлении боевики "воздерживались от применяли оружия вплоть до второй половины дня", но после обеда обстреляли из гранатометов опорные пункты ВСУ в районе Широкино и Лебединского.

На донецком направлении в среду снова применили запрещенную артиллерию:

"Около 11:00 боевики из окрестностей временно оккупированного Донецка накрыли огнем из 120-мм минометов позиции украинских воинов вблизи Песков. Кроме того, на рассвете и после обеда противник обстреливал бойцов сил АТО, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же украинских воинов пытался подстрелить вражеский снайпер".



Алена Рощенко, УП

Темы: АТОДонбассбоевые действияАвдеевка
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