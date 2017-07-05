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Украина усилит границу в Приднестровской части

Среда, 5 июля 2017, 19:54

Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время встречи с делегацией Киевской ассоциации военных атташе и военных атташе более 30 иностранных государств.

По его словам, сейчас завершается обустройство Харьковской части границы в рамках программы "Европейский вал", начинаются работы в Сумской и Луганской областях.

"Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион. Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии, планируем развертывание подразделений Нацполиции. Мы безусловно будем наращивать там силы", - добавил первый заместитель главы МВД.

Украинская правда

Темы: границаМВД
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