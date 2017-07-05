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ГФС заподозрила Вилкула в неуплате налогов

Среда, 5 июля 2017, 20:24

Нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула подозревают в неуплате налогов на сумму 19,6 млн грн.

Об этом сообщила и.о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук.

По словам чиновницы, сотрудники ее ведомства провели документальную внеплановую невыездную проверку Вилкула по вопросам достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора.

"Проверкой данных, отраженных в электронной декларации 2015-й год установлено превышение состояния над общей суммою полученных доходов на сумму 72,9 млн гривен, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн", - написала она в Facebook.

Сейчас материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Вилкул в свою очередь назвал пиаром такое заявление Томчук.

"Официально сообщаю, что любые обвинения меня в неуплате налогов является дешевым пиаром. Требую выдать мне на руки акт проверки. Встретимся в суде", - написал он в Facebook.

Однако, по словам и.о. начальника ГУ ГФС, "акт был получен уполномоченным представителем под подпись с последующим предоставлением возражений, которые были рассмотрены в предусмотренные законом сроки в присутствии того же представителя".

Украинская правда

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Темы: Фискальная службаВилкулналоги
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