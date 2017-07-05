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Айвазовская: Переговорщики ТКГ - заложники ультиматумов ОРДЛО и России

Среда, 5 июля 2017, 21:46

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская заявляет, что переговорщики стали заложниками ультиматумов ОРДЛО и России.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Работа политической подгруппы в Минске является заложником ультиматумов со стороны ОРДЛО и РФ, которые считают, что с сентября 2016 года можно продолжать говорить лишь об одном вопросе - повестке дня, или пункте 1 - формуле Штайнмайера, блокируя все остальные", - заявила она.

По словам Айвазовской, произвольная трактовка причины конфликта, роли и ответственности сторон со стороны РФ и ее сторонников является несколько далекой от реальности, что это "как неправильный диагноз перед началом лечения".

"Вместо того, чтобы измерить температуру и определить курс лечения/решения международного вооруженного конфликта, нам предлагают лоботомию. Устойчивое прекращение огня, гарантии безопасности, обмен незаконно удержанных граждан Украины - заложников, доступ на территории наблюдателей ОБСЕ, отмена указа Путина о признании паспортов, отказ от "национализации" украинской собственности, а проще - кража, является предпосылкой для движения дальше. Это не ново, поэтому стоит поверить, что позиция является базово минимальной", - заявила она.

Как известно, украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Украинская правда

Темы: Минские соглашенияАТО
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