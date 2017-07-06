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Украина отказала в убежище члену российской партии "Яблоко"

Четверг, 6 июля 2017, 00:21

Украинские власти отказали в предоставлении политического убежища активисту, члену российской партии "Яблоко" Владимиру Егорову.

Об этом сообщил сам активист, передает Радио Свобода.

По словам российского оппозиционера, сотрудники Службы безопасности Украины вывезли его в нейтральную зону на границе с Россией, поскольку Киев не увидел причин для предоставления ему убежища.

Егоров покинул Россию в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью.

Темы: Росcия
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