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США готовы применить военную силу против КНДР – Хейли

Четверг, 6 июля 2017, 02:35

США предупреждают, что готовы применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы, однако предпочитают глобальные дипломатические действия в отношении Пхеньяна.

Об этом заявила американский постпред в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

В ходе своего выступления на встрече Совбеза ООН, она подчеркнула, что Пхеньян "быстро закрывает возможности для дипломатического решения и США приготовились защищать себя и союзников". 

"Одна из наших возможностей заключается в нашей значительной военной силе. Мы будем использовать ее, если мы будем вынуждены, но мы бы предпочли не идти в этом направлении", — заявила Хейли.

Она призвала Китай, единственного союзника КНДР, делать больше для сдерживания Пхеньяна.

Хейли сообщила, что США предложат новые санкции в отношении Северной Кореи в ближайшие дни и предупредила, что Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР в нарушение резолюций ООН.

"Большая часть бремени, связанного с санкциями США, лежит на Китае", - сказал Хейли. "Мы будем работать с Китаем, мы будем работать с любой страной, которая верит в мир. Но мы не будем повторять неадекватные подходы прошлого, которые привели нас в этот темный день".


Дипломаты утверждают, что Пекин не полностью соблюдает существующие международные санкции в отношении своего соседа и сопротивлялся более жестким мерам, таким как нефтяное эмбарго, запреты на северокорейскую авиакомпанию и гастарбайтеров, а также меры против китайских банков и других фирм, ведущих бизнес с КНДР.

Как известно, во вторник, 4 июля, Пхеньян сообщил, что провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Официальные лица США подтвердили запуск. Сообщалось, что ракета способна достичь территории Аляски.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеООНСШАКитай
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