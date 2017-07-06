Россия выступила против новых санкций против КНДР

Представитель России в ООН выступил против новых санкций, а также против возможного применения военной силы в отношении Пхеньяна.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совбеза осудил действия Пхеньяна, но заявил, что Москва против новых санкций или использования военных средств и выступает за то, чтобы Вашингтон пошел на компромисс с Пхеньяном, чтобы снизить напряженность.

В частности, он призвал Вашингтон остановить размещение своей системы противоракетной обороны в соседней Южной Корее.

С похожей позицией выступил представитель Китая Лю Цзеи - он осудил запуск ракеты, назвав его неприемлемым и вопиющим нарушением предыдущих резолюций Совета безопасности, но заявил, что Пекин выступает против применения военной силы, и призвал США остановить размещения системы ПРО на юге Корейского полуострова.

Представители Франции и Великобритании, наоборот, сказали, что поддержат резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Как сообщалось, американский постпред в ООН Никки Хейли предупредила, что США готовы применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы.

Обращаясь к представителю России, Хейли сообщила, что США предложат новые санкции в отношении Северной Кореи в ближайшие дни и предупредила, что Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, которые имеют бизнес с КНДР в нарушение резолюций ООН.