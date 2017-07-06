Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия выступила против новых санкций против КНДР

Четверг, 6 июля 2017, 04:17

Представитель России в ООН выступил против новых санкций, а также против возможного применения военной силы в отношении Пхеньяна.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совбеза осудил действия Пхеньяна, но заявил, что Москва против новых санкций или использования военных средств и выступает за то, чтобы Вашингтон пошел на компромисс с Пхеньяном, чтобы снизить напряженность.

В частности, он призвал Вашингтон остановить размещение своей системы противоракетной обороны в соседней Южной Корее.

С похожей позицией выступил представитель Китая Лю Цзеи - он осудил запуск ракеты, назвав его неприемлемым и вопиющим нарушением предыдущих резолюций Совета безопасности, но заявил, что Пекин выступает против применения военной силы, и призвал США остановить размещения системы ПРО на юге Корейского полуострова.

Представители Франции и Великобритании, наоборот, сказали, что поддержат резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Как сообщалось, американский постпред в ООН Никки Хейли предупредила, что США готовы применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы.

Обращаясь к представителю России, Хейли сообщила, что США предложат новые санкции в отношении Северной Кореи в ближайшие дни и предупредила, что Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, которые имеют бизнес с КНДР в нарушение резолюций ООН.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеРосcияСШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: