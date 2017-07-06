Трамп предлагает России сотрудничество в сирийском конфликте

Администрация Трампа возобновила предложение России сотрудничать в сирийском конфликте, в том числе по военным вопросам.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерстон, передает AP.

США открыты для совместного с Россией определения запрещенных для полетов зон в Сирии, а также совместного мониторинга перемирия и механизма доставки гуманитарной помощи, заявил Тиллерсон накануне встречи президентов США и РФ в кулуарах саммита G20.

Тиллерсон отметил, что США и Россия имеют разногласия по ряду вопросов, но Сирия является возможностью для двух стран достичь стабильности. По его словам террористическая группировка ИГИЛ претерпела "тяжелые поражения" и "находится на грани уничтожения" благодаря наступления поддерживаемых США сил в Ракке, но Россия должна играть конструктивную роль.

"США и Россия, безусловно, имеют нерешенные разногласия по ряду вопросов сирийского урегулирования, но у нас есть потенциал для надлежащей координации в Сирии с целью достижения стабильности и служения нашим общим интересам безопасности", - сказал Тиллерсон.

Он отметил, что Россия как союзник президента Асада и давний участник сирийского конфликта несет ответственность за то, чтобы потребности сирийского народа были удовлетворены, а также, что Россия обязана предотвратить дальнейшее применение химического оружия режимом Асада.

Госсекретарь отметил, что США и Россия достигли успеха в предотвращении несчастных случаев между американскими и российскими самолетами в зоне конфликта.

"Если наши две страны работая вместе, достигнут стабильности на земле, это заложит основу для прогресса в урегулировании политического будущего Сирии", - сказал он.