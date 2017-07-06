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Арабские страны продолжат бойкот Катара

Четверг, 6 июля 2017, 07:54

Четыре арабские страны продолжат бойкот Катара, пока он не изменит свою политику.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая после совещания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, которое прошло в Каире, пишет Радио Свобода.

По его словам, о дополнительных мерах в отношении Катара будет объявлено в надлежащее время.

В совместном заявлении, принятом участниками встречи, говорится о том, что Катар должен прекратить поддерживать террористические группировки и вмешиваться во внутренние дела стран региона. В документе также выражено разочарование "негативным" ответом Катара на поставленный ультиматум, который не может стать основой для изменения политики в его отношении.

5 июля истек срок выполнения требований, которые предъявили к Катару четыре страны и главные из которых – прекратить сотрудничество с Ираном и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Ранее в среду министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдул Рахман Аль Тани назвал блокаду "открытой агрессией", нарушающей международное право и ставящей целью вызвать антикатарские настроения на Западе. При этом министр подчеркнул, что эмират по-прежнему открыт для диалога.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма, выдвинули список требований к Катару, состоящий из 13 пунктов.

Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требования, ведь они нарушают его суверенитет.

"Украинская правда" в Threads

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